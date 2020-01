Un affare da 5 milioni tra prestito e riscatto. Villar si appresta a diventare un giocatore della Roma dopo aver espresso sia al Valencia (che detiene l'80% del cartellino) sia all'Elche di voler giocare in serie A. Il centrocampista spagnolo è atteso entro le prossime 24 ore per le visite mediche. Per lui pronto un quadriennale da 600 mila euro .