Dal ritiro della nazionale spagnola, l'attaccante classe '93 del Borussia Dortmund Paco Alcacer è tornato a parlare del suo trasferimento in Germania in estate: "In talune circostanze la cosa più giusta è prendere decisioni giuste, forti. In due anni al Barcellona non sono mai stato protagonista e le cose non sono andate come avrei voluto. Per questo ho deciso di cercare un posto da titolare lontano dal Barcellona, che ho scelto di lasciare per essere felice e soprattutto per trovare un posto da titolare. Valverde? Si, con lui ho parlato, ma si tratta di cose private, che scelgo di tenere per me. Dico solo che nel Barcellona, con Suarez, Messi e Dembelé in attacco, sarebbe stato molto difficile trovare spazio fra i titolari. Al Borussia Dortmund mi sono saputo adattare molto bene grazie anche all'aiuto dei nuovi compagni".