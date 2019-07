Intervistato dalla Bild, l'attaccante classe '92 del Borussia Dortmund Mario Gotze ha parlato del suo futuro: “Ho ancora un anno di contratto e ho già avuto due incontri col club per parlare di rinnovo. Sono molto tranquillo su questo aspetto, ma non nascondo che dopo 10 anni di Bundesliga un'eventuale offerta dall'estero sarebbe presa in considerazione”.