Erling Haaland, giovane attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato su Instagram del momento dell'Europa: “Questa pandemia ci sta sottoponendo a molto più stress e incertezze del normale. Se in questi giorni ti senti ansioso, non sei solo. Oltre a prenderci cura dei nostri corpi, dobbiamo prenderci cura anche della nostra mente. La meditazione è una cosa seria e può sicuramente aiutarci a regolarizzare le nostre emozione in modo da poter fare più attenzione agli altri e a comportarci in modo più altruista”.