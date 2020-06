L'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland non ha usato mezzi termini per definire la conquista del titolo da parte del Bayern Monaco ai microfoni di BT Sport. Ecco le sue parole: "Devo essere sincero il titolo al Bayern Monaco è una merda. Uno schifo che il Bayern sia diventato il campione. Ma ora non c’è niente da fare. Siamo contenti di aver assicurato il secondo posto ed è quello che potevamo fare. Abbiamo cercato di avvicinarsi al Bayern il più possibile senza successo".