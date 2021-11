Erling Haaland torna in Bundesliga e lo fa a modo suo, col botto. L'attaccante norvegese è andato subito in gol dopo l'infortunio, segnando la rete numero 50 in 50 gare nel campionato tedesco. Nessun altro giocatore nella storia della Bundes ha segnato così tanti gol in così poco tempo a 21 anni.