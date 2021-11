Il Borussia Dortmund non ha ancora rinunciato all'ipotesi di prolungare il suo rapporto con Erling Haaland. Il direttore sportivo Sebastian Kehl ha parlato in questi termini alla stampa tedesca: "Stiamo cercando di trasmettergli la sensazione che il Borussia sia ancora una delle migliori opzioni per la sua crescita. Proveremo a convincerlo a rimanere ancora più a lungo e faremo tutto il possibile per riuscirci. Erling non ha ancora preso alcuna decisione sul futuro". L'attaccante norvegese, attualmente infortunato, è nel mirino di Manchester City, Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain.