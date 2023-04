Un rinnovo nell'uovo di Pasqua. E' quello che potrebbe trovare, per il quale il Borussia Dortmund sta pianificando una strategia con l'obiettivo di respingere gli assalti di Real Madrid, Liverpool e Manchester City. Il centrocampista classe 2003 è sulla lista di tutti i top club europei, uno dei più forti al mondo nel suo ruolo e secondo quanto racconta la Bild. Nei prossimi giorni è in programma un incontro con l'entourage del giocatore.- L'idea è quella di prolungarlo almeno per un altro anno, aumentando l'ingaggio del giocatore e inserire una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. E' questa la cifra che ha chiesto a tutti i club che in questi mesi si sono informati per una possibile trattativa.. I Reds infatti sono stati i primi a mettere sul piatto un'offerta concreta: 113 milioni di euro. Ma non sono bastati per far crollare il muro del Dortmund.- Il Real Madrid invece non ha nessuna intenzione di partecipare a un'asta per il centrocampista. As riporta che i Blancos sono consapevoli di non poter competere con City e Liverpool a livello economico,. Strade diverse per arrivare allo stesso obiettivo: Jude Bellingham è al centro del mercato. E il Dortmund è al lavoro per blindarlo.