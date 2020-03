Lauri Camano, agente di Hakimi Achraf, ha parlato del futuro del proprio assistito ai microfoni di SPORT1: “Il futuro di Hakimi dipende solo dal Real Madrid. E’ chiaro che lui è diventato un giocatore importante per il Borussia Dortmund ed è felice di far parte della squadra tedesca, ma non sappiamo ancora come si muoveranno i Blancos”.