Youssofa Moukoko non scioglie i nodi riguardanti il suo futuro. La giovane punta tedesca del Borussia Dortmund, il cui contratto scade il prossimo giugno, ha parlato così in conferenza stampa: “Prenderò la mia decisione nel momento più opportuno. Mi sento molto felice a Dortmund e so che Terzic si fida di me. Lui saprà se deciderò di restare o meno”.