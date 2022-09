Brutta tegola per il Borussia Dortmund e per Marco Reus, che a circa due mesi dall'inizio del Mondiale rivive l'incubo infortuni. Il capitano del club giallonero si è infatti procurato una brutta distorsione alla caviglia, in occasione di uno scontro di gioco durante il derby con lo Schalke 04, che lo ha costretto ad abbandonare il campo in barella. C'è grande appresione per le sue condizioni.