L'Inter guarda al mercato dei terzini e secondo la stampa tedesca oltre al nome di Grimaldo del Benfica, se dovesse partire o arrivare l'offerta giusta per Robin Gosens c'è un altro profilo graditissimo a Piero Ausilio che i nerazzurri stanno tenendo in considerazione. Si tratta di Ramy Bensebaini, laterale algerino classe 1995 in scadenza a fine stagione con il Borussia Monchengladbach.