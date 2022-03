Dalla Germania fanno sapere che il Borussia Dortmund è sulle tracce di Timo Werner, che al Chelsea non è mai riuscito a esplodere e in più i Blues non stanno vivendo una buona situazione societaria. Per questo, oltre a trattare Adeyemi, i tedeschi stanno pensando anche all'ex Lipsia per coprire la probabile cessione di Erling Haaland.