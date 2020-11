Hans-Joachim Watze, Ceo del Borussia Dortmund, ha parlato ai media tedeschi prima del match di Champions League contro il Club Brugge e ha fatto chiarezza sulla clausola che consentirebbe all'attaccante Erling Haaland di liberarsi la prossima estate per una cifra concordata: "Non c’è nessun accordo di questo tipo. Vogliamo che Haaland resti con noi più a lungo possibile: vogliamo convincere lui e il suo agente e sono sicuro che possiamo farcela. Erling si trova bene al Borussia, lo scorso gennaio ha fatto la scelta giusta quando è venuto da noi. Partire dopo così poco tempo sarebbe una pessima decisione secondo me". Il giocatore è nel mirino anche della Juventus.