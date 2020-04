A Milano i contagi c’erano già a gennaio: 1.200 lombardi positivi prima del Paziente 1. Il Corriere della Sera riferisce di un’analisi della Regione Lombardia sulla comparsa dei sintomi: a partire dal 26/1 il virus inizia a diffondersi a Milano, prima ancora quindi dei casi di Codogno e del Lodigiano.



Intanto, le aziende di trasporto della Lombardia lanciano l’allarme: “Sui treni le distanze di sicurezza non sono gestibili, si usi solo la mascherina”. E parte una lettera al ministro: no al distanziamento, allarme per le code e per la capienza di autobus e treni ridotta di tre quarti.