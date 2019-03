Voglia di fare il salto di qualità. Sarà questo l'obiettivo del presidente Tommaso Giulini per il suo Cagliari versione 2019/2020, aspettando la salvezza che è ancora da conquistare definitivamente. Il programma è di un mercato ambizioso, in particolare in attacco con l'incasso della probabile cessione di Nicolò Barella, pezzo pregiato del Cagliari.



ALLENATORE - Rolando Maran è rimasto saldo al timone anche nei periodi più complicati. Giulini si fida di lui e al momento l'idea è di procedere insieme anche per la prossima stagione; un ribaltone è possibile soltanto se fosse deludente il finale di stagione. Ma fin qui il Cagliari ha programmato anche gli acquisti con e per Maran, vedi Birsa preso a gennaio scorso.



OBIETTIVI - Di certo ci sarà da rinforzare l'attacco: il ds Carli sta studiando diversi nomi per affiancare l'intoccabile Pavoletti, un giocatore che piace da sempre è Diego Falcinelli, in uscita dal Bologna. Arriverà un centrocampista importante al posto di Barella, il nome di Nahitan Nandez del Boca adesso è stato congelato ma c'è volontà di fare un blitz all'estero per un giocatore con quelle caratteristiche. L'idea poi è di provare a trattenere Luca Pellegrini per altri 6 mesi. POSSIBILI CESSIONI - L'addio di Nicolò Barella sembra ormai certo. Il Napoli insiste da mesi ma non c'è accordo, l'Inter è la squadra che ha mosso i passi più concreti anche con il Cagliari e si è avvicinata all'obiettivo ma prima dovrà capire chi ci sarà in panchina. Più complicato vedere Barella all'estero; di certo, il club sardo incasserà almeno 40 milioni di euro. Rimarrà Pavoletti, l'idea è trattenere anche Joao Pedro e Alessio Cragno, che piace alla Roma da diverso tempo e sta ricevendo sondaggi pure da club stranieri (in Spagna).



RINNOVI DELICATI - Ci sono ben ​quattro giocatori a scadenza: Srna, Cigarini, Padoin e Rafael. Il portiere potrà salutare, Padoin e Cigarini hanno preso tempo mentre Srna dovrà fare una scelta di vita, difficilmente rimarrà in Sardegna per un altro anno. Romagna ha già firmato il suo rinnovo e il Cagliari lo ritiene una pedina intoccabile per il prossimo anno.