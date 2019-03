La salvezza è tutta da conquistare. L'Empoli si gioca tanto e il presidente Corsi sta aspettando a programmare l'anno che verrà, pur proseguendo il suo lavoro di prospettiva con il direttore Pecini operativo sui talenti del futuro. Priorità alla salvezza immediata, poi saranno le solite cessioni con plusvalenze super dell'Empoli a consentire di impostare gli acquisti.



ALLENATORE - E' tornato alla guida Aurelio Andreazzoli con tre punti importanti già in Empoli-Frosinone: il suo gioco, il suo carattere, la sua capacità sono apprezzatissime dal club e dai giocatori. Ma avrà chances di restare solo e soltanto in caso di salvezza. Altrimenti l'Empoli studierà l'idea di un nuovo allenatore con la volontà di puntare sul gioco, d'altronde le gestioni passate con Sarri, Giampaolo & co hanno questo jolly come comun denominatore.



OBIETTIVI - In caso di permanenza in Serie A, ci sarebbero due linee guida: rinforzi di esperienza, si era pensato a Gianluca Lapadula per l'attacco a gennaio così come a Marchetti o Sorrentino per la porta. Si cercherà di impostare anche una o due operazioni in sinergia con grandi club, vedi Almendra del Boca Juniors che è stato proposto come affare da concludere col Napoli. In più, la volontà della dirigenza è pescare prospetti dalla Serie B per valorizzare nuovi giovani. POSSIBILI CESSIONI - Traoré è già ceduto alla Fiorentina che farà nuovi controlli al cuore per il centrocampista, ma l'incasso è realizzato così come per Rasmussen (7 milioni in arrivo dai viola). Il classe '97 Bennacer ha tanto mercato, il Napoli voleva prenotarlo a gennaio scorso senza però aver trovato l'accordo definitivo. Ci ha pensato anche la Roma, senza Di Francesco con Monchi lo scenario è cambiato. L'Empoli conta comunque di incassare 12/15 milioni dall'algerino. Krunic sarà cercato ancora da Genoa e Torino, intoccabile Ciccio Caputo.



RINNOVI DELICATI - Lo sfoltimento della rosa passerà anche dai contratti non rinnovati: Brighi dirà addio a giugno, Maietta è in bilico mentre Pasqual aspetta di capire cosa farà Andreazzoli (che non lo vede da titolarissimo). Mchedlidze potrebbe salutare, Silvestre nelle idee della società in caso di Serie A merita il rinnovo. Capezzi tornerà alla Sampdoria.