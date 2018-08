Incroci di mercato, blitz e sorprese. Douglas Costa è uno degli intoccabili di questa Juventus, punto fermo per Allegri che è entusiasta del brasiliano pescato un anno fa dal Bayern Monaco e riscattato durante l'estate come da accordi col club tedesco. Eppure, c'è chi ha provato a chiedere informazioni alla Juventus sull'ala brasiliana: il Manchester City di Pep Guardiola si è rinforzato pochissimo sul mercato, non aveva bisogno di investimenti grossi se non di un esterno che era stato individuato proprio in Douglas Costa nella lunga lista dell'allenatore spagnolo.



INCEDIBILE - Non a caso, gli uomini del Man City si sono mossi in gran segreto a inizio luglio per capire la situazione del brasiliano: la Juve lo ha immediatamente dichiarato incedibile, questa l'idea di Marotta e Paratici che lo ritengono - insieme ad Allegri - un giocatore fondamentale soprattutto in Champions League dove la sua esplosività e qualità possono fare la differenza. Il Manchester City non ha formulato offerte e ha subito preso atto del muro bianconero; tanto che Guardiola ha virato su Rihad Mahrez del Leicester, giocatore graditissimo e nettamente più avvicinabile rispetto a Douglas Costa, che avrebbe indebolito la Juve e rinforzato una diretta concorrente alla Champions. Un errore che i bianconeri non hanno mai pensato di commettere.