Un altro no, che cambia i piani di mercato. Il Manchester United era pronto a intavolare una trattativa con la Juventus per portare in Inghilterra Douglas Costa, ma il secco no del brasiliano ha cambiato i piani. L'ex Bayern Monaco era considerato la prima alternativa a Jadon Sancho, per il quale il Borussia Dortmund ha respinto tutti gli assalti, non c'è stato però modo di convincerlo a valutare la proposta. Douglas non vuole lasciare la Juventus, è sicuro di poter dire la sua, di poter convincere Pirlo a dargli continuità, una presa di posizione che al momento rallenta le operazioni in entrata di Paratici, che ha bisogno di fare cassa per completare la rosa.



DEMBELE' - Perso Douglas Costa, il Manchester United ha deciso di virare su Ousmane Dembelé, attaccante classe 1997, in scadenza con il Barcellona nel 2022. La prima richiesta, prestito con diritto di riscatto, è stata respinta al mittente dai blaugrana che, come buona parte dei club che attraversano una situazione complicata a causa dell'emergenza coronavirus, ha necessità di vendere. L'affare è però ancora possibile: lo United tornerà alla carica, è convinto di trovare gli argomenti giusti per portare l'ex Rennes e Dortmund a Old Trafford. Il francese ha convinto Keoman, il quale non ha però escluso un addio prima del 5 ottobre: "​Si è allenato bene e conto su di lui, ma certe decisioni vengono prese dal club e io devo rispettarle".