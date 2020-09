Sempre più leader dentro e fuori dal campo. Gianluigi Donnarumma è una delle colonne portanti di questo Milan che vince e convince. Ha mantenuto la porta inviolata in tre delle quattro gare ufficiali disputate fin qui, un muro quasi invalicabile. E quella fascia di capitano (in assenza di Romagnoli) che vale molto anche in proiezione futura.











QUESTIONE RINNOVO - Il rinnovo del contratto, in scadenza nel luglio del 2021, di Donnarumma è di una importanza capitale per il Milan. Nel focus video raccontiamo lo stato dell'arte.