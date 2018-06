Sarà anche il Gremio a beneficiare del riscatto di Douglas Costa da parte della Juventus. Il club brasiliano infatti - riporta Globoesporte - potrà incassare poco più di un milione di euro come premio di valorizzazione per aver fatto crescere il giocatore fino al 2009, prima del suo trasferimento in Europa allo Shakthar Donetsk. L'attaccante esterno è stato pagato complessivamente 46 milioni (tra prestito e cartellino) al Bayern Monaco.