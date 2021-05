Il vicepresidente del Gremio Marcos Hermann ha parlato a Globo Esporte della trattativa per portare in Brasile Douglas Costa: “La trattativa procede bene. Siamo stati autorizzati dalla Juventus a trovare l’accordo con il giocatore. Adesso aspettiamo i documenti, che dovrebbe arrivare martedì o mercoledì, c’è tempo sufficiente per tesserarlo prima che si chiuda la finestra di mercato. Siamo ottimisti”.