In quarantena, si sa, c’è più tempo libero. Anche per i calciatori, attivissimi sui social network, tra dirette, storie su Instagram e post con foto e video più disparati. Douglas Costa, esterno della Juve, è tra i più presenti. Poche ore fa il brasiliano è stato protagonista di una diretta su Instagram, durante la quale diversi compagni di squadra sono intervenuti per salutarlo.



Dybala, accanito giocatore di Fortnite (“Solo Paulo è più forte di me”), poi Emre Can e Matuidi. Proprio rivolgendosi al francese, in tono scherzoso, Douglas ha detto: “Mi sa che se continua così ci rivedremo l'anno prossimo, non sappiamo ancora niente. Mi mancate tutti”. Poi, su Paquetà, trequartista del Milan, a gennaio vicino al passaggio alla Juve, ha pronosticato: “E’ forte, può diventare ancora più forte. E’ sempre bello giocare insieme a lui, e anche contro”.