Non è stato un ambientamento brillante né facile, tutto vero. Ma da giorni: una trattativa delicata e complessa col Tottenham, così il danese è piombato a Milano nel bel mezzo di una stagione tutt'altro che semplice., da Marotta fino al ds Ausilio tutti hanno scelto con forza Eriksen e ancora oggi, utili per portare da subito il danese a Milano.- L'Inter infatti è convinta con tutto il proprio staff dirigenziale e tecnico di aver fatto un acquisto di altissimo livello;solo pochi mesi dopo è stato quasi un passaggio obbligato per cogliere l'occasione Eriksen. Il danese infatti, l'Inter avrebbe rischiato di perderlo e non ha voluto farsi sfuggire Christian. Per questo la dirigenza così come lo stessoaccettano le iniziali difficoltà di un campionato nuovo, un calcio diverso, un modulo mai provato prima e i diktat dell'allenatore da imparare in fretta. Semplice no, madall'allenatore fino ai dirigenti. Di non preoccuparsi di rumors, voci, ansie mediatiche. Perché la convinzione è che il 2020/2021 possa essere il suo anno.