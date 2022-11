Terzo in Russia nel 2018 e ancora secondo nell’inutile e menzognero ranking Fifa (l’Italia è sesta: basta per capire che non conta nulla?), se giovedì non batte la Croazia, quasi certamente torna a casa, perché un pareggio probabilmente lo terrebbe dietro al Marocco.che ha sorprendentemente battuto il Giappone, togliendole il vantaggio dei 3 punti strappati ai tedeschi nello scontro diretto. La Germania è forte, guai a sottovalutarla e non solo perché così vuole la tradizione.E così per il secondo giorno consecutivo i tifosi del Milan hanno avuto molto da rimpiangere e recriminare per le scelte fatte dal club la scorsa estate. Da Enzo Fernandez, il cambia-faccia dell’Argentina, a Ziyech, dove sarebbe ora il Milan se Pioli avesse avuto due veri rinforzi e non solo investimenti di prospettiva? Rispetto alla prima partita, nel Belgio anche un quarto d’ora di Lukaku (appesantito e palesemente fuori forma) e 20 minuti di De Ketelaere, utili solo ad alimentare rimpianti e negativi confronti.ma torna in campo anche la Serbia, la più “italiana” delle nazionali in Qatar. Dopo la deludente partita col Brasile, per Milinkovic-Savic c’è un’altra occasione - stavolta un po’ più facile, contro il Camerun – per dimostrare di essere bravo anche lontano dal campionato italiano.@GianniVisnadi