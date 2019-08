Un anno e mezzo fa aveva schiantato la Juve con un colpo di testa che aveva illuso per lo scudetto. Oggi regala la vittoria ai bianconeri, mandando ko il suo Napoli. Stadio mai banale quello bianconero per Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli, miglior difensore dell'ultima Serie A: prima l'errore sul gol del 2-0 di Higuain, poi l'erroraccio che ha dato la vittoria alla squadra dell'ex maestro Sarri a gara ormai terminata.



Rete che ha scatenato la fantasia del web, con i social inondati dalle immagini di Koulibaly: chi lo vede come un infiltrato, chi lo inneggia in maglia Juventus, chi lo difende a spada tratta, chi scomoda importanti citazioni cinematografiche. Nel bene o nel male, il senegalese è sempre protagonista all'Allianz Stadium.