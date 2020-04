Continuano le polemiche sul nuovo Dpcm firmato dal Premier Giuseppe Conte per la Fase 2 della ripartenza per l'emergenza coronavirus. Il termine più criticato e frainteso è sicuramente quello che riguarda la parola 'congiunti', inizialmente interpretata solo come 'parenti' a cui poter far visita.



Secondo quanto appreso dall'Ansa, sa una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende, con "congiunti" si intendono "parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili". Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento.