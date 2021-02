“Ma se potessi vedere esaudito un tuo desiderio, che tipo di calciatore vorresti nella tua squadra del cuore, scegliendo tra gli italiani?”. Beh, vorrei un giocatore che non c’è o meglio una somma di due sommi giocatori, che abbiamo visto giocare fino a poco tempo fa: un. Insomma un giocatore inesistente, fantastico come l’Ircocervo (fra gli animali) o come quella creatura mitologica, uomo e cavallo, detta Centauro.Sempre tra gli italiani, all’inizio non saprei chi scegliere. Ci penserei un po’, colto dallo sconcerto nel giorno del Maxitavolo, concartaio e 5S che dicono “a noiè sempre piaciuto” e il senatore eletto a Scandicci annuncia la possibilità d’un nuovo governo a giorni. Certo è difficile, più difficile perché il tanto bistrattato calcio rispetto a quello della politica è uno spettacolo più “compos sui” direbbe un preside attempato o un vecchio giurista: più padrone di se stesso o con capacità d’intendere e volere più evidenti.. Basterebbe vedere come i vari sistemi elettorali italiani abbiano, sostanzialmente generato il medesimo pargolo: l’ingovernabilità. Ogni volta a ricominciare con un nuovo Presidente del Consiglio o con lo stesso, bino, trino, con nuovi ministri e sottosegretari e capi di gabinetto e Presidenti di commissioni, mentre la macchina amministrativa (autoreferenziale, guardinga, pletorica) dei vari Ministeri, Enti, Dipartimenti, Organi di rilievo costituzionale e non (il “Deep State” direbbero i repubblicani negli Stati Uniti) restava sempre la stessa, tarata sul medesimo principio dell’autoconservazione a scapito del... mondo.i: nelle infrastrutture digitali, nella tutela ambientale, nella riforma della Pubblica Amministrazione e della Giustizia…, manca una gerarchia tra priorità, strumenti, ed entità delle proposte che non si capisce come verranno realizzate. Già: come verranno concretizzati gli obiettivi enunciati? Secondo la formula che ha davvero governato il Paese in quasi tutto il Duemila: “attraverso l’emanazione di atti”.Chi ci vorrebbe per non restare triturati nel meccanismo di veti incrociati esponenziali con la scusa che “è la democrazia, bellezza!” oppure di semplificazioni truffaldine (“la colpa di tutto è dei migranti!”); per non disperdersi nei mille rivoli d’un parlamentarismo autoreferenziale duplicato in un federalismo spesso sprecone e non responsabile? Insomma per ritarare un po’ la bussola che ha perso il Nord, mentre la stella polare ha cessato di brillare?. Un tiranno illuminato e determinato che in Europa ha voce e sia sostenuto non dalla ragione, dall’abnegazione, dal coraggio anche dell’impopolarità, ma da un ricatto. Machiavellicamente da un ricatto: “dopo di me il diluvio”. Quindi o l’Italia corporativa si comincia a sfaldare (questo non si tocca, quello nemmeno, l’Alitalia ha bisogno d’un’iniezione di fiducia, l’ILVA anche...), si iniziano ad affrontare nodi strutturali (la prescrizione e i tempi dei processi, le infrastrutture, la pubblica amministrazione, il federalismo cialtrone, la riforma del fisco...) oppure si lascia tutto alla navigazione a vista (ter... quater...) nel mare dell’indecisionismo o ancora ci si affida a quelli che vogliono l’Italia fuori dall’Euro, con la doppia moneta come a Cuba (bizzarro quanto destra e sinistra spesso si amino) e già che ci siamo “senza pagare il debito pubblico” perché “non siamo forse padroni a casa nostra?”.. Ma vero, reale, non un animale mitologico o immaginario, capace di cambiare finalmente gioco.