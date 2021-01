Il viaggio di Matteo Renzi a Riad per una conferenza nel quale aveva definito l'Arabia Saudita una "culla di un nuovo rinascimento", l'Italia ha deciso ufficialmente di sospendere l'esportazione di bombe e armamenti italiani verso il governo saudita.



La polemica attorno a Matteo Renzi è nata in Italia proprio per le dichiarazioni rilasciate in questa conferenza stampa a pagamento in cui si è trovato a colloquio con il principe saudita Bin Salman. "La culla di un nuovo rinascimento" è la frase incriminata e che i social stanno condannando dato che in molti sottolineano che "l'Arabia Saudita fatica a rispettare molti dei diritti umani". Oltre alle dichiarazioni sotto la lente d'ingrandimento è anche il fatto che il Leader di Italia Viva sia stato pagato per intrattenere questo colloquio con il principe saudita.



La stessa Arabia Saudita che, a detta del Ministero degli Esteri utilizzava le forniture di armamenti italiane per il sanguinosissimo conflitto nello Yemen. La Farnesina guidata da Luigi Di Maio ha firmato ieri l'atto amministrativo in concomitanza con la scelta fatta anche dal nuovo governo USA presieduto da Joe Biden e conclude un iter avviato da un lavoro parlamentare già avviato lo scorso dicembre.