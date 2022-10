Nel corso dell'intervista a Il Secolo XIX, Bartlomiej Dragowski ha parlato del trasferimento allo Spezia: "Quando ho saputo della possibilità Spezia non ci ho pensato due volte. Per via del Mondiale? Fondamentale avere visibilità per essere presi in considerazione, spero di esserci ma non mi illudo di poter giocare. Il numero uno indiscusso è Szczesny".