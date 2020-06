Incredibile in Germania, nel campionato di Zweite Liga: l’Heidenheim vince 2-1 in rimonta al 95' e scavalca l’Amburgo, piazzandosi al terzo posto, utile per poter disputare lo spareggio con la terzultima della Bundesliga, al momento il Fortuna Dusseldorf. Per gli anseatici il prossimo rischia di essere l’ennesimo anno in purgatorio, dopo essere retrocesso due stagioni fa. Sogno Heidenheim invece, alla squadra della cittadina di 50mila abitanti ora basterà un punto a Bielefeld contro l'Arminia già promossa per disputare il playoff promozione.