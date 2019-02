Un gesto di commosso rispetto: EA SPORTS ha ritirato la carta di Emiliano Sala da Fifa 19 Ultimate Team e ha rimosso il giocatore anche dalle rose offline. Per l'attaccante del Cardiff, appena acquistato dal Nantes prima della tragica scomparsa, la stessa prassi seguita con il capitano della Fiorentina Davide Astori, di seguito il comunicato di EA: "Community di Fifa, siamo addolorati dalla scomparsa di Emiliano Sala. Per onorare nel rispetto la sua memoria, abbiamo preso le seguenti decisioni: Sala sarà rimosso dalla squadra FC Nantes nel gioco. I suoi oggetti FUT non saranno più disponibili nei pacchetti, ed il loro prezzo sarà fissato in maniera permanente al loro attuale valore. Esprimiamo nuovamente la nostra vicinanza alla sua famiglia, al Cardiff City, al FC Nantes e ai suoi fan di tutto il mondo".