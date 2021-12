L'Algeria è sotto choc per la morte improvvisa di Sofiane Loukar, capitano del club di seconda divisione algerina MC Saida e scomparso a 30 anni un trauma cranico in seguito a uno scontro di gioco. Loukar è stato portato a bordo campo per ricevere le cure, ma dopo dieci minuti dal suo ritorno in campo è caduto a terra, probabilmente per un attacco cadiaco. La partita è stata interrotta, giocatori in campo e pubblico sugli spalti erano sconvolti e i soccorsi per rianimarlo sono stati inutili.



I PRECEDENTI - La morte di Loukar è la terza di un calciatore negli ultimi giorni, dopo quelle in Croazia e in Oman. Il 23enne Marin Cacic del Nehaj Senj, terza divisione croata, giovedì scorso ha perso la vita dopo essere finito in coma a seguito di problemi cardiaci per i quali aveva perso conoscenza in allenamento. In Oman ha perso la vita Mukhaled Al-Raqadi, 29 anni, che durante il riscaldamento della gara tra il suo Muscat e il Suwaiq è stato colpito da un attacco cardiaco ed è morto in ospedale dopo poche ore.