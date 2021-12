André Onana sarà il nuovo portiere dell'Inter per la prossima stagione. La scelta fatta sul portiere oggi in scadenza con l'Ajax, incide direttamente sul futuro di Samir Handanovic che ha il contratto in scadenza a fine stagione e per cui l'Inter ha le idee chiarissime: o si adegua al ruolo di vice, con un ingaggio pressoché dimezzato, oppure l'addio sarà inevitabile.