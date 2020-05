Cercasi riscatto disperatamente.la scelta che farà nei prossimi mesi sarà decisiva per capire e farci capire se può tornare a essere quel giocatore che mezz'Europa desiderava. Il suo trasferimento al Paris Saint-Germain, nel 2017, avrebbe dovuto spedirlo nell'Olimpo del calcio mondiale, sarebbe dovuto essere il più classico dei salti di qualità, maL'ultima stagione ne è la conferma, l'ex wonderkid dello Schalke ha visto il campo solo 685' in Ligue 1 e 22' in Champions League. Praticamente è stato una seconda scelta. Per Tuchel non è una priorità, il suo nome è sulla lista dei partenti,E qui si apre un nuovo capitolo.i. Il prezzo è trattabile, ma resta comunque alto. Nei mesi scorsi ci hanno provato Marsiglia e Nizza, ora è il turno dell'Hertha Berlino.. Non vuole tagliarsi lo stipendio, la domanda a questo punto è: scommettereste su un giocatore discontinuo a 3,5 milioni di euro netti all'anno?I suoi agenti lo stanno proponendo a diversi club, anche italiani. LAi bianconeri è stato molto vicino nel 2015, prima di trasferirsi al Wolfsburg ma l'affare non andò in porto perché - citando le sue parole - "il calcio è un business e io non decido da solo. I trasferimenti prevedono anche pagamenti, commissioni, problemi contrattuali. Tutto deve andare a posto e sfortunatamente non è stato il caso con la Juventus”.. Non è da escludere che il suo entourage torni alla carica, ma se le condizioni non cambiano difficilmente si aprirà uno spiraglio.