ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'Inter è stata una delle prime squadre a cui ci siamo avvicinati, ci lavoriamo da due anni e mezzo. La sponsorizzazione sulla maglia non era il nostro primo obiettivo, ma è stato un salto di qualità: il centro è il Token, la maglia è il modo per arrivarci. Abbiamo rapporti con oltre 40 squadre, tra cui anche Juve, Milan e Roma"."Saranno 20 milioni i Fan Token dell'Inter che potranno essere acquistati/scambiati, contiamo che il 20% degli acquirenti non arriverà dall'Italia. Basta un telefono: si può comprarne anche uno solo per votare i sondaggi proposti e iniziare a partecipare alla vita del club. E più partecipi, più ottieni premi in cambio. Il secondo livello è quello che permette di seguire l'aumento/diminuzione del valore dei token da comprare o vendere: la variazione del prezzo dipende dalle condizioni del mercato"."L'Inter è un club con una visione e un presidente giovane, ho parlato con Steven Zhang e lui ha capito subito la direzione da seguire. Già da questa stagione i tifosi potranno incidere su aspetti che sanno eccitarli, ad esempio scegliendo la musica allo stadio, ma che non riguarderanno lo sport o il business. Una volta i tifosi dell'Apollon Limassol hanno usato i Fan Token per scegliere la formazione per un'amichevole. Lavoreremo perché le quattro squadre italiane della nostra galassia si sfidino in partite amichevoli e siano proprio i fan a decidere le formazioni e le sostituzioni"."Nel mondo ci sono 150 milioni di persone che usano le criptovalute e il 40% di loro segue lo sport, è tutto connesso. Il prossimo Lukaku sarà comprato con criptovaluta? No, non sarebbe una vera innovazione. Ma in queste operazioni di mercato si potrebbero dare bonus e incentivi in Fan Token, anzi ci stiamo già lavorando..."."L'Inter rivince lo scudetto? Ma non la conosco! Non sono esperto. Sono solo un creativo appassionato di tecnologia. So però che un giocatore turco è passato dal Milan all'Inter, giusto?".