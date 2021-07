La corsa contro il tempo per l'ingressodi quello che potrebbe essere il nuovo sponsor chesta finalmente arrivando ad una conclusione. Entro una settimana sarà presentata quella che sarà la nuova maglia e sulle divise campeggerà, inevitabilmente, quello che diventerà presto il nuovo e più importante accordo commerciale. L'ultimo nome emerso in queste ore e che è più che probabile possa essere quello definitivo emerge dalla galassia diche sponsorizza direttamente le maglie del Valencia in Spagna.Innzanzitutto Socios.com è un app realizzata da Chiliz.com che si autodefinisce una "all in one fan influence & rewards app". Sostanzialmente è un app in cui i tifosi possono acquistare dei token virtuali (in valuta Chiliz ($CHZ) e poi scambiarli con i token delle squadre che utilizzano questa app per prendere decisioni ufficiali (su tematiche impostate dai club) e sbloccare premi e ricompense.Socios.com è già partner di molti club italiani e non solo.hanno stretto accordi commerciali "minori" con Socios.com e con cui, ad esempio, hanno fatto decidere ai propri tifosi quali musiche far sentire allo stadio durante le partite e tanto altro. Insieme ai due club italiani anche Barcellona, Atletico Madrid, Galatasaray, Manchester City, ma anche con nazionali come Argentina e Portogallo.