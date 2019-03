Leonardo ci vuole riprovare. Dopo Paquetá, il responsabile dell'area tecnica del Milan continua a monitorare il mercato che conosce meglio di chiunque altro, quello brasiliano, e nella prossima estate potrebbe regalare un altro colpo per la formazione allenata da Rino Gattuso. Tra le priorità per la stagione che verrà c'è sicuramente quella di aggiungere uno o più esterni offensivi, con caratteristiche tecniche diverse da quelle di Calhanoglu e Suso, entrambi sotto osservazione da qui fino al termine della stagione. E tra i vari Deulofeu, Carrasco e Saint-Maximin, sta guadagnando posizioni il nome del talento classe '96 del Gremio Everton.



DRIBBLING E GOL - Un'ala vecchia maniera, come veniva chiamata una volta, un giocatore di chiara ed esclusiva vocazione offensiva, di quelli che fanno segnare caterve di gol agli attaccanti e che infiammano il pubblico per la ricerca continua della giocata. L'ex prodotto del vivaio del Fortaleza, un piede destro schierato preferibilmente a sinistra, è il classico giocatore che si esalta negli uno contro uno, per quella sua innata capacità di creare la superiorità numerica e seminare avversari a colpi di dribbling. Numeri mai fino a se stessi, perché Everton è un giocatore che dispensa assist e soprattutto vede la porta, caratteristica fondamentale per una squadra come il Milan che basa molto il proprio gioco sugli esterni ma fatica tremendamente a portare gol da quella zona del campo. In circa 200 partite col Gremio sono ben 50 le reti realizzate dall'esterno già nel giro della nazionale brasiliana di Tite.



COLPO ALLA PAQUETA' - Soprannominato Cebolinha, "cipollina", per la sua somiglianza con un personaggio dei fumetti molto noto in Brasile (inizialmente era chiamato solo Cebola, ma l'arrivo dell'uruguaiano Maxi "El Cebolla" Rodriguez impose il cambio), Everton ha rinnovato il suo contratto fino a dicembre 2022 e ha una clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Il suo nome non è passato inosservato negli ultimi mesi, tanto da suscitare pure l'interesse del Manchester City, ma secondo i media brasiliani il Milan vuole provare a bruciare ancora una volta la concorrenza, come è avvenuto con Paquetá. La sua valutazione di mercato reale si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro, di cui il 10% finirà nelle casse del Fortaleza come premio di formazione. Il club nel quale Everton ha dichiarato di voler chiudere la carriera, non prima di aver lasciato il segno a suon di dribbling e giocate. Come quelli di una volta.