Fabio Lupo, direttore sportivo dell'Ascoli, parla a CN24 di mercato, soffermandosi sui rapporti col Napoli: "Palmiero, Gaetano e Costa dal Napoli? Ho un ottimo rapporto con Giuntoli, il Napoli ha giocatori interessanti. Noi siamo in una fase di riflessione sul mercato per fare le nostre valutazioni. Sabiri-Napoli? E' normale che piaccia a club di A, non ci sono state offerte di rilievo"