Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato della squadra che verrà e di Lapadula: "C’è stato un caso, inutile nasconderlo. Ci siamo chiariti con il calciatore, infatti nel finale è rientrato. Da allora in poi è stato un calciatore importante, facendo dei gol preziosi nei play off. Ascolteremo le offerte per tutti i calciatori che abbiamo, compreso Lapadula, partendo dal presupposto che per noi è molto importante".