Il ds del Betis Siviglia Angel Haro ha concesso un'intervista ad As, nella quale ha parlato pure del futuro di Nabil Fekir, accostato nei giorni scorsi al Barcellona: "Ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro e su questa non tratteremo. Barcellona? Non mi preoccupo, se si interessano grandi club vuol dire che il suo livello è molto alto".