Il nuovo Milan di Elliott e Leonardo è entrato in scena con le idee piuttosto chiaro. Saranno fatte operazione attente al Fair Play Finanziario, ecco perchè le cessioni assumono ancora più importanza. Tra gli esuberi rossoneri c'è Gustavo Gomez, difensore finito nel mirino del Cagliari: 'E' un giocatore che non dispiace' così il ds dei sardi Marcello Carli a calciomercato.com.



Con il nuovo direttore Leonardo avete già avuto un primo contatto per parlare del difensore paraguaiano?

'Non ancora, Leonardo è appena arrivato e deve avere il giusto tempo per valutare tutto con calma. Sono sicuro che ci sarà un incontro con il presidente Giulini, rientra nell'ottica del nostro lavoro'.



Voi avevate avuto un contatto con l'ex Mirabelli per Locatelli: è un'opzione ancora valida?

'No, non credo che il Milan se ne voglia privare. Il giocatore piace ma non penso che arriverà al Cagliari'.



Del Milan avete interesse solo per Gomez o si può aprire un discorso per altri giocatori?

'No, noi abbiamo pensato a Gomez, è un giocatore che può fare al caso nostro. Al Milan non ha trovato tanto spazio, da noi potrebbe fare bene'.