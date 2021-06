Il direttore sportivo delha parlato a L'Unione Sarda tracciando le linee direttive per tutto il mercato del club sardo partendo dalla richiesta del presidente Giulini die passando per“È il mercato più difficile della storia, a fine stagione il presidente ha chiesto un ridimensionamento"."Il Cagliari non può più sopportare l’ingaggio di Godin. Non abbiamo chiesto al giocatore di ridursi lo stipendio ma stiamo parlando con chi lo rappresenta”.- "Nandez? Mi spiacerebbe privarmene ma allo stesso tempo meriterebbe un top club. Non c’è stata offerta del Leeds, l’Inter ha fatto un sondaggio, c’è qualche club straniero ma nulla di concreto”.“Capisco le sue ambizioni, trattativa? Qualcosa c’è…”.“Cerchiamo una soluzione che possa accontentare tutti. Walukiewicz è un giocatore forte ma se trovasse penalizzante restare può partire. Su Simeone la Sampdoria ha offerto due contropartite”."Con Ceppitelli ci sarà oggi l’incontro decisivo. Ci sono delle difficoltà ma quando le parti hanno la stessa volontà si può superare tutto. Per Deloia c’è qualche problema, il ragazzo ambisce ad avere qualcosa di meglio dal punto di vista economico”.“il Cagliari e soprattutto io vogliamo tenerlo e stiamo lavorando a un contratto a lungo termine fino al 2025“.“Nainggolan è tra gli intoccabili. È stato molto importante per la salvezza. Voglio risolvere l’operazione prima che inizi il ritiro. Si sta già allenando e voglio che sia il Nainggolan vero sin dal 22 agosto. Per Marin ci sono state richieste ma lo riteniamo incedibile”.