Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, elogia al podcast 'Colpo di testa' Diego Godin, ex difensore nerazzurro: "Quello che ha fatto quest'anno è un successo, non lo dico solo perché è mio amico - le sue parole riportate da Fcinternews -. Lasciare l'Inter e ritrovarsi a lottare per la salvezza non è facile. Io so quanto lui ha sofferto quest'anno, per lui era una situazione nuova. Lui è un esempio. Anche lo scorso anno che era qui con noi all'Inter, è stato fuori tante partite ma lo vedevi come si allenava e come si comportava, da campione. Al di là dei titoli, la gente si ricorda della persona, del professionista".