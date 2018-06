In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Rolando Maran, il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli ha fatto il punto anche sul mercato, in particolare sull'obiettivo Dario Srna: "Non posso negare che ci sia una trattativa in corso e che abbiamo parlato con il ragazzo: Cagliari gli piace, ora spetta a lui decidere. E' un ragazzo intelligente e abituato a giocare la Champions e sotto il profilo del carisma potrebbe dare tanto alla squadra: può essere importante all'interno dello spogliatoio. Vogliamo tre o quattro giocatori che migliorino la nostra rosa e mantenere i giocatori di prospettiva che saranno il nostro futuro".



Poi una replica piccata a chi lo ha criticato per la scelta di Maran: "Mi ha fatto incazzare sentire in giro che la scelta di Maran non sarebbe stata condivisa con il presidente: non sarei qui a presentarlo. Maran è un allenatore bravo, qualche stagione fa era in lizza per la Fiorentina e ha scelto lui di non lasciare il Chievo. Maran dà più garanzie di allenatori giovani ed emergenti, mi ricorda un po' la scelta che feci quattro stagioni fa, quando scelsi Giampaolo, all'epoca in C, per sostituire Sarri nell'Empoli: dobbiamo solo costruirgli la squadra giusta".