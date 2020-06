Al Corriere del Veneto - edizione Padova e Rovigo ha parlato il direttore sportivo del Cittadella Stefano Marchetti: "Ho temuto che potesse sfaldarsi tutto, lo ammetto. Ho temuto che l’ambiente e la squadra potessero disunirsi. Invece è stata brava la società, tutta, a stringersi attorno ai giocatori e all’allenatore e a ritrovare le giuste motivazioni per ripartire. Ora è un’incognita a tutti gli effetti, non era mai successa una cosa simile. E non è nemmeno vero che sarà uguale per tutti, perché questa era una variabile che, in sede di costruzione della squadra, non poteva essere prevista: fa differenza se una squadra ha un’età media avanzata o se ne ha una più giovane. Le risposte del gruppo sono molto diverse. Comincia un altro campionato. Imprevedibile".