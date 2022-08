Quest’oggi il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta, a 3 giorni dalla prima di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto della situazione in casa grigionera al poche ore dal ritorno in Serie A. Queste le sue parole:



“Quest’estate siamo stati costretti a fare tanto mercato, il salto di categoria ci ha costretti a forzare sin da subito. Adesso ci aspettano ancora 20 giorni in cui dovremo stare molto attenti ad ogni opportunità che si presenta, con l’obiettivo di farci trovare all’altezza di questo campionato. A tanti anni dall’ultima volta torniamo in Serie a per rappresentare al meglio la nostra proprietà e la nostra città. L'esordio di domenica al Franchi? Arriviamo alla partita di domenica con grande positività e assoluta tranquillità. Si tratta dell'esordio in Serie A per tanti giocatori, e ci troveremo davanti una squadra con tantissima qualità ed un pubblico stupendo. Sono convinto che ci siano tutti gli ingredienti per fare un esordio di grande livello: volgiamo provare a reggere il confronto con la squadra di Italiano, non sarò facile ma faremo di tutto. Quello che ci preme in queste prime giornate è creare un'identità di squadra importante, dopo i tanti cambi fatti negli ultimi mesi sarà come ripartire da zero”.





Il dirigente grigionero ha poi parlato dei viola: “Kouamè è un profilo interessante ma per il momento siamo concentrati su altro. La Fiorentina è una squadra con molti giocatori offensivi. Il gioco del tecnico riesce a portare molti giocatori nell’area avversari, è una tattica che spesso ha portato risultati. Sono convinto che i viola quest’anno siano destinati a condurre una stagione di alto livello: grazie ad un tecnico preparato come Italiano il club adesso può puntare in alto”.