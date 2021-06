Il direttore sportivo del Crotone, Peppe Ursino, ha confermato ai microfoni di TeleNord l'interesse del Genoa per Junior Messias e Nwanko Simy, sottolineando al contempo come il Grifone non sia l'unica squadra a seguire i due calciatori degli ionici: "Ci sono minimo 7 squadre che hanno cercato Messias e 5 su Simy - ha spiegato Ursino - sSono giocatori che piacciono. Col presidente Preziosi ci siamo sentiti, vediamo quello che succede".