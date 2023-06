Il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport per fare il punto sulle principali trattative del club neopromosso in Serie A. A partire dall'arrivo imminente del talento georgiano Giorgi Kvernadze: "Arriverà domenica, lunedì farà le visite mediche e poi firmerà il contratto. Con la società siamo già d'accordo, l'unica cosa che ha in comune con Kvaratskhelia è il procuratore. È un ragazzo molto interessante, noi ci crediamo molto. Lo abbiamo preso e speriamo che ci dia delle soddisfazioni".



Su Brescianini: "Siamo quasi vicini, speriamo di limare dei dettagli e sarà un giocatore del Frosinone".