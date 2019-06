Il direttore sportivo dell'Hellas Verona Tony D'Amico ha parlato a Sky Sport, commentando i rumors che vogliono l'ex Genoa Ivan Juric come il grande favorito per guidare la squadra nella prossima stagione: "Per oggi godiamoci la festa, se lo merita la città, Aglietti e se lo merita il presidente Setti. La nostra è una società forte, che merita rispetto e che commette errori ma che porta a casa i risultati. Ci prendiamo qualche giorno di riflessione e poi faremo le nostre valutazioni per scegliere il giusto percorso per il Verona".